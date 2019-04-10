中國收購台灣粉專、買網紅 國台辦急撇清反控自導自演

2019-04-10 11:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕2020總統大選將屆，中國著手積極佈局，除「五毛黨」持續散佈假新聞擾台外，近期還開始招募台灣網軍與與網紅，並購買台灣各大臉書粉絲專頁。對此，中國國台辦發言人馬曉光在今天的記者會上駁斥，「自導自演的假新聞」。

馬曉光稱，「最近在島內流傳的這些相關資訊，顯然都是自導自演的假新聞。他們炮製這類假新聞，完全是為升高兩岸對抗而尋找藉口，愚弄不了廣大台灣民眾。如此拙劣的造假、售假、販假事件，顯然低估了兩岸民眾特別是台灣民眾的判斷力。」

擁有20萬粉絲數的「眼球中央電視台」粉絲頁8日發文表示，也接到了中國網軍的收購，對方先強調「價格上不會虧待你。」還以「每個粉絲2元」的「行情價」表示，願意用70萬元收購。

「眼球中央電視台」諷刺地發文，終於等到想收購粉專的人，「只可惜開出的價格無法對得起全球十四萬萬中華兒女的愛國心，我們感到相當失望。」「接下來只好繼續壓榨血汗的央視員工，以求反共復國的那天儘早來到。」

「不禮貌鄉民團」管理人7日也PO文表示，已收到第3封詢問收購粉專的訊息。並表示，「用膝蓋想也知道，躲在這（帳號）後面的，都是中國來的。」就算對方開價5000萬也不會賣粉專，「拎北（我）是台灣人，你們買不起。」這輩子都是台灣人，絕對不當中國人，也不收中國人的錢。

除了不禮貌鄉民團、眼球中央電視台外，姆士捲雜物誌、我是中壢人等粉專皆公開表示收到類似訊息，已明確表態不會出售粉專。

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