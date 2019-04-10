瑞典最新調查：台灣受假新聞危害程度世界第一

2019-04-10 10:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕瑞典哥登堡大學最新資料庫調查，「遭受外國假資訊攻擊」的程度調查，台灣為世界第一，而且分數與其他國家拉開相當大的差距，菜市場政治學臉書粉絲專頁表示，台灣已被眾多國內外專家一致肯定為「受害程度相當嚴重」。

菜市場政治學臉書指出，瑞典哥德堡大學所主持的V-Dem計劃，日前釋出最新年度的資料庫，在熱騰騰的「數位社會」新單元當中，有一個變數是對全球各國「遭受外國假資訊攻擊」的程度調查，結果台灣為世界第一。

菜市場政治學表示，台灣是2018年，全球國家當中接收來自外國政府或其代理人的假資訊最嚴重的國家，圖中顏色越淺受害越深，在這個指標中台灣是第1名，前10名排行榜：拉脫維亞，巴林，卡達，匈牙利，葉門，科索沃，敘利亞，喬治亞，委內瑞拉，已被研究證實接收許多來自俄國假資訊的美國與烏克蘭，分別為第13與14名。

另外，菜市場政治學把前幾名的國家畫成圖，圖中也顯示，分數越低代表受害越深，台灣不但登上世界冠軍，且分數也與其他國家拉開了相當大的差距，也就是說台灣已被眾多國內外專家一致肯定為「受害程度相當嚴重」。

菜市場政治學也說明，V-Dem的全名是Varieties of Democracy，是一個針對政治體制與民主運作各面向的大型政治學跨國調查計劃，有全球近200個國家的資料，是目前政治學界在國家與變數上涵蓋最廣的資料庫之一。團隊成員超過50人、許多都是相關領域的著名學者，和超過3000名各國的學者專家合作，以搜集各種指標資料。

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