蔡政府修法防堵假新聞 藍委揚言：反對到底

2019-04-09 10:50

〔記者黃欣柏／台北報導〕蔡政府為打擊假新聞、假消息，自2017年11月至今，陸續修正了「數位通訊傳播法」、「災害防救法」及「廣播電視法」等8部法規，但今天上午曾銘宗、費鴻泰等國民黨立委卻召開記者會質疑政府藉機箝制新聞自由，並喊話：「國民黨一定傾全力反對到底！」

曾銘宗等多名國民黨立委今表示，我國是民主法治國家，而民主的基礎就是新聞自由與言論自由，曾等人質疑，過去宣稱堅持百分百言論自由的民進黨，近三年來是假藉打假新聞之名來陸續修訂「數位通訊傳播法」等8法，藉此戕害新聞自由。

曾銘宗強調，去年民進黨敗選主因是拚經濟不力及兩岸關係陷入僵局，但民進黨卻怪罪在假新聞上，還企圖修法戕害自由、限制言論，呼籲全民譴責、抵制，未來國民黨也一定傾全力反對到底。

曾也表示，NCC身為獨立機關、主管機關，對此應依法行政，近期將正式拜訪NCC表達強烈關切，要求NCC本於權責捍衛新聞自由及言論自由。

國民黨連日來頻轟政府打擊假新聞是在箝制言論與新聞自由，不過網友似乎並不領情，昨日國民黨官方臉書上發出一篇質疑「中共網軍買粉專」是假新聞的文章，反引來大量網友痛批是在護航中共網軍。

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