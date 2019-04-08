遭網點名是收購臉書粉專金主 南農中心怒提告：假新聞

2019-04-08 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕網路上近日頻傳中國網軍要收購台灣臉書粉專的消息，昨在PTT上出現一篇名為「中國網軍買粉專是否與王金平/韓國瑜有關？」的文章，並貼出轉帳資料指出轉帳金流來源是「南農中心」也就是「財團法人農漁會南區中心」，今南農中心發出聲明表示該消息為假新聞，已經向高雄地檢署正式告發。

該篇被指控的文章除了表示轉帳金流來源是南農中心外，還表示中心執行長林國正是國民黨前立委，與高雄市政府的關聯度非常高，在選舉時都會幫忙組織動員農會造勢等，更指出「怎麼這麼剛好，中國人買粉專的錢是從南農中心的戶頭轉帳的？錢從中國來的？」引起不少網友議論紛紛，更使得南農中心不滿，鄭重否認，更決議提告。

南農中心表示，PTT上貼出的照片是客戶在國泰世華的網路ATM的交易行為，與南農中心及農漁會無關，更貼出PTT網址及《三立新聞網》的2篇文章，表示「假新聞已嚴重影響南農中心及農漁會之聲譽，更甚者將影響農業基層金融秩序，本中心已於4月8日採取法律途徑，向高雄地檢署正式告發」。

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