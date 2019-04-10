議員辦2020郭台銘對決韓國瑜網路投票 結果今晚將出爐

2019-04-10 13:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕擬角逐下屆基隆立委的國民黨基隆市議員藍敏煌，在臉書粉絲專頁上舉辦2020總統大選熱門人選、高雄市長韓國瑜和鴻海集團董事長郭台銘的票選PK，已有一千餘人投票，過程中郭台銘一度領先，但「韓粉」發揮行動力串連分享，截至今天中午韓國瑜仍以68％領先郭台銘的32％，該票選活動將於今晚6點結束。

藍敏煌表示，目前看來多數民眾還是傾向支持韓國瑜，他也支持，但還是要尊重韓國瑜個人意願。藍敏煌競選幕僚則希望韓國瑜勇於承擔責任，應表態選與不選，以利國民黨整合，也使國民黨總統初選早日塵埃落定。

藍敏煌的「小藍民調站」，在粉絲專頁發起票選PK，「以最強菜販韓國瑜&科技巨商郭台銘，你想選誰？一位是為高雄拚出73億訂單的最強菜販，一位是具有國際視野，事業版圖遍佈五大洲，白手起家打造商業帝國，而且有豐富管理經驗的科技巨商，這兩位要選總統，基隆鄉親想挺誰呢？」

票選過程中，在首日挺韓的票數剛開始時一路領先，但經過24小時挺郭票數慢慢追上直逼挺韓票數，雙方數度打成平手，也出現過逆轉挺郭票數暫時領先，引發不少人議論，不過，挺韓人士發揮力挺的行動力，透過網路串連分享，才漸漸拉開票數，截至今天中午投票數達一千多票，挺韓票數68％，挺郭32％。

對於這項票選，挺韓派、挺郭派紛紛留言表態支持，有人支持郭台銘認為「捨郭其誰」，但也有反對意見或支持朱立倫的網友，網友更提出徵召韓國瑜選總統，副手找郭台銘，組成一組最強候選人，各方意見分歧。

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