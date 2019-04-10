被問韓國瑜訪美爆爭議 柯P跳針：費正清中心就是學術研究機構

2019-04-10 11:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜率團訪美，傳將到哈佛大學費正清中國研究中心公開演講，但卻引發質疑根本是閉門座談。由於台北市長柯文哲日前也才剛到哈佛費正清中國研究中心，媒體今天問柯看法，柯沒有正面回應，只不斷顧左右言他說，費正清中國研究中心比較像是中研院的歐美所，就是研究機構，有興趣跟不同人講話，這也還好。

柯文哲上午安排在市長室外接受媒體聯訪，談到韓國瑜才剛到美國就爆發爭議，柯文哲則稱自己的美國行程除了華盛頓是AIT安排，其他都是市府的國務組安排，突然問他細節他也不曉得。

他指出，哈佛大學費正清中國研究中心主要還是學術機構，所以也還好啊，就是學術討論，他們做一個學術研究機構，也是有興趣跟不同人講話。

不過柯文哲當初訪美參訪哈佛，態度相當低調，媒體問柯是否因為跟校方有默契？柯「重申」，費正清中國研究中心又不是像是傳統基金會啊，或是什麼全國外交政策委員會這類比較像是政府的智庫，而是比較接近例如中研院的歐美所，偏向學術上的研究。

面對媒體持續追問怎麼看哈佛稱是韓國瑜先表達興趣才提出邀請，且其實跟柯一樣是閉門會議？柯再次說，哈佛大學、MIT這些本來就是學術研究機構，特色就是學術研究，所以看MIT的育成中心，跟波士頓市政府的育成中心，就截然不同，學術中心的育成中心很強調原創，要商業化恐怕還要很久，但是到波士頓看，就比較務實，因為很快就要上市賺錢。

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