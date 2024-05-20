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出席520唯一藍委 謝衣鳯：盼朝野不要對立

國民黨立委謝衣鳯（中）今天出席總統就職慶祝大會，她受訪表示，今天是以立委身分出席，希望朝野不要對立，並應針對爭議法案協商。（記者塗建榮攝）

國民黨立委謝衣鳯（中）今天出席總統就職慶祝大會，她受訪表示，今天是以立委身分出席，希望朝野不要對立，並應針對爭議法案協商。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 10:29

〔記者黃靖媗／台北報導〕第16任總統賴清德、副總統蕭美琴就職慶祝大會今（20）日在總統府前廣場舉行，台北市長蔣萬安、台南市長黃偉哲等縣市首長，以及民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭等各黨主席出席，國民黨主席朱立倫則未到場，國民黨立委僅謝衣鳯現身。

謝衣鳯受訪僅表示，今日是以立委身分出席，希望朝野不要對立，並應針對爭議法案協商。

在座位安排方面，民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭、台聯黨主席周倪安、台灣基進黨主席王興煥、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲，與立院民眾黨團總召黃國昌一同坐在北一區B第一排。柯文哲、王興煥與黃國昌最先入座，蔣萬安與黃偉哲之後入座時互相握手致意，王婉諭入座後頻頻轉頭與柯文哲說話，但柯文哲多只以點頭、搖頭回應。

北一區B第二排為新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、金門縣長陳福海等各縣市首長；第三排起為民進黨、民眾黨立委，還有唯一的國民黨立委謝衣鳯，上週五於立法院院會負傷就醫的民進黨立委沈伯洋、郭國文、鍾佳濱、莊瑞雄也到場參與。

台積電創辦人張忠謀伉儷與前行政院長蘇貞昌、張俊雄在北一區A第一排比肩而坐。北一區A第一排還有親民黨主席宋楚瑜、前行政院長陳建仁、前副總統呂秀蓮等。

桃園市長張善政（左）出席總統就職慶祝大會，與台南市長黃偉哲（前排右）近身交談。（記者塗建榮攝）

桃園市長張善政（左）出席總統就職慶祝大會，與台南市長黃偉哲（前排右）近身交談。（記者塗建榮攝）

行政院前院長陳建仁（左）、前副總統呂秀蓮（右）比肩而坐。（記者塗建榮攝）

行政院前院長陳建仁（左）、前副總統呂秀蓮（右）比肩而坐。（記者塗建榮攝）

台積電創辦人張忠謀（前排左一）、張淑芬（前排左二）伉儷出席總統就職慶祝大會。右為前行政院長蘇貞昌。（記者塗建榮攝）

台積電創辦人張忠謀（前排左一）、張淑芬（前排左二）伉儷出席總統就職慶祝大會。右為前行政院長蘇貞昌。（記者塗建榮攝）

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