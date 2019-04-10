兒虐頻傳 唐鳳週五會議討論如何預防

2019-04-10 12:40

〔記者李欣芳／台北報導〕近年來虐童虐嬰事件頻傳，且施暴者大多為親生父母或其同居人、再婚對象。兒虐致死該不該判處死刑？如何預防一再發生的兒虐事件？行政院政務委員唐鳳本週五（12日）上午10時將在法務部廉政署召開兒虐議題的協作會議，就如何加強事前預防進行深入討論。

網友陳莎拉提案指出，近年來虐兒事件頻傳，卻屢屢輕判。刑法第272條殺害自己直系尊親，例如：父母、祖父母，處死刑或無期徒刑。為何殺害自己小孩卻如此輕判？ 提案因此建議修法，殺害16歲以下直系子親、繼親者，處死刑或無期徒刑，以達法律之嚇阻力量。

由於這項提案已達連署的附議門檻，唐鳳本週五的協作會議將就陳莎拉建議修正刑法兒虐殺人最重可判死刑的提案進行討論。這項會議邀請勵馨基金會、兒童權益促進協會、法醫、地方政府社工代表以及教育部、衛福部、法務部、內政部等中央部會機關代表與會。

唐鳳辦公室今天表示，週五在廉政署召開的協作會議，將就如何加強兒虐事前預防進行深入討論。

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