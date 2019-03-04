擴大兒虐防治網 新北1613基層診所強化通報

2019-03-04 11:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕國內兒虐事件層出不窮，許多個案等送醫通報時，多半已傷重奄奄一息，甚至回天乏術。新北市政府社會局今天召開記者會宣布，新北市1613家基層診所將簡化通報流程，擴大兒虐防治網絡，盼及時發現疑似受虐兒童，伸出援手，減少憾事發生。

中華民國基層醫療協會理事長劉家正表示，依據兒童及少年福利與權益保障法，醫事人員、警察、社工及教育人員等都是兒虐案件的責任通報員，但因衛福部制定的通報表單多達7頁、數十個項目，加上基層診所看診忙碌，有時候未發覺其他異狀，造成基層診所通報率低。

劉家正說明，協會研擬疑似兒虐或疏忽照顧的簡易篩檢表共10項，包含可疑外傷、體重過輕、未按時施打預防針、言行異常及懷孕等徵兆，提供基層醫療院所做為評估指標，一旦發現疑似受虐個案，將主動通報新北市政府介入處置，減輕醫事人員負荷。

新北市醫師公會理事長周慶明坦言，過去基層醫療院所通報意願低，並非怕麻煩而刻意隱匿，可能是第一線醫事人員訓練不足，或是疏忽未注意，透過簡易篩檢表可提醒醫師多加留意，即日起將印製文宣及表單，發送至全市1613家基層診所，未來將舉辦教育訓練及研討會，強化醫師相關知能。

市長侯友宜表示，防治兒虐只靠政府的力量有限，必須與民間合作，新北市基層診所以平均每家每日看診50人次計算，每天會接觸到8萬多個家庭，如果能在第一時間發現疑似兒虐個案，及早通報，相關單位就能及時介入處置，他希望全市1613家診所化身為「派出所」，共同守護婦幼安全。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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