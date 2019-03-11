兒虐案件法務部將開會 王薇君：被虐死比一刀殺死更可憐

2019-03-11 23:36

〔記者楊國文／台北報導〕兒虐事件頻傳，法務部去年提案修正刑法第286條，提高虐童刑責為最重可判處無期徒刑，仍被外界質疑處罰過輕，法務部表示「兒虐案件的發生，同感痛心和不捨」，為回應民眾的呼籲，願意調整步伐，將於明天邀集被虐死幼童王昊的姑姑王薇君等關心兒少的相關團體及專家，一起來思考研擬可行之方向。

刑法第286條規定「對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑。」，法務部新修訂版本則大提高刑責，規定對未滿16歲的人施以凌虐行為，若凌虐致死，最重可處無期徒刑或10年以上徒刑；致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑。

但外界質疑聲浪不斷，仍認為處罰過輕、對兒少保護尚有不足，且部份立委也在立院提出增訂死刑提案。

對此，法務部今發佈新聞稿表示，願意調整步伐，將於明天邀集關心兒少的相關團體及專家，一起來思考研擬可行之方向。

法務部指出，發生兒虐案件，均感到痛心與不捨，也強烈譴責施虐者，除了研擬修法外，也要求所屬檢察機關從速從嚴偵辦，並指示各地檢署婦幼專組與家防中心、社會局建立聯繫窗口，使檢察官能在案發第一時間介入兒虐案件偵辦。

法務部表示「每一個兒童，都值得疼愛，提供兒童平安無虞、快樂長大的環境，是政府的責任」，法務部會持續努力，積極捍衛兒童生存權益，也期待與社會各界共同攜手、一起呵護，讓虐童事件不再發生，讓每一個小孩都能展開笑顏，迎接屬於自己的未來。

為兒虐事件多方奔走的王微君，明也獲邀與會，擔任中華民國兒童權益促進協會理事長的她證實接到法務部電話邀請，並以「感動啊」來形容，稱讚法務部長蔡清祥是「接地氣」的部長，願意傾聽兒少團體的心聲。

王薇君舉例，經手協助很多兒虐致死案，被告大多數只輕判10至13年，「幼童被凌虐致死的情景，比一刀殺了他們更可憐啊！」她也指出，成年人故意對先天弱勢的幼兒抓起來重摔、毆打，難道會無法預見可能會死亡？這難道不是「不確定殺人故意嗎？」她強調，捍衛兒少權益是政府的責任，明天與會時，會誠心提出她的主張供官民參考。

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