4歲童幼兒園受虐市府不開罰 家長控「兒虐不斷的最大推手」

2019-03-11 11:58

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有家長10日投書到臉書粉絲專頁「靠北惡質幼兒園」指控，去年8月送4歲孩子到桃園市中壢區某幼兒園上課後，孩子連哭2個月，且半夜作惡夢，早上還說不要上課，經向園方調閱2天監視器畫面發現，是老師體罰孩子。家長控訴，雖已向桃市教育局、社會局反映，但已過了4個多月，雙方卻互相推託、不開罰，痛斥政府是兒虐不斷的最大推手。

對此，桃園市政府教育局表示，該名人員已於去年10月29日離職，該局於去年10月30日獲報後，即於當日派員前往查處，經瞭解該名教保員確有照顧疏忽及不當，依兒童及少年福利與權益保障法移社會局續處，若經調查違反兒權法屬實，將依規定通報不適任人員，不得在幼兒園任教。

家長控訴，小孩自去年8月起在中壢某幼兒園上學後天天哭，哭兩個月，很擔心地問老師，老師總說沒關係，只要小孩帶到門口交給她們就好。家長以為是孩子不習慣上學，但漸漸發現孩子回家都發脾氣、半夜做惡夢、早上哭著說不要去上課。

家長表示，有天小孩說：「老師會打人，我會被老師處罰不能玩，早上都要罰走操場，因為xx老師說我認不得名字、不會畫畫、不會數學」，還說：「尿床會被罰一星期早上不能玩，要坐在鞋櫃上，週五玩具日也不能玩」，去年10月22日老師來電說孩子在午睡時大便在褲子上，對老師感到非常抱歉，但老師從來沒跟我提到會處罰小孩。

家長指控，去年10月26日，小孩回家哭著說：「老師把我的作業本丟到垃圾桶裡」，經詢問，老師卻回說：「是小孩忘記帶回家」，因為說詞不一致，隔天向園長表明想調閱監視器，園長說紀錄只保存七天，要叫保全來操作，下午xx老師來電「媽媽為什麼要調畫面？當時有點情緒，打一下小孩的手，怕你看了不舒服」，沒多久換園長來電「因個資法、隱私權的關係，不能讓你看監視器，怕其他家長不同意，我保證老師絕對不會打小孩」。

「在3天後終於看到畫面，看得我的心都碎光光。」家長控訴，老師雖然說把作業本丟掉，但是有拿紙給孩子，但看監視器畫面根本就沒有，且孩子早上被處罰走操場30至40分鐘，老師還說是運動，該班級師生比1比11，老師卻時常離開教室，放任孩子在教室裡。

誇張的還有，家長指控，22日孩子午睡時不小心大便在褲子上，老師就動手、被處罰不能吃點心、在走廊罰站54分鐘且沒上美語課、進教室後再繼續罰站25分鐘，不停的鞠躬道歉，24日老師抓孩子的頭卻說是扳下巴，在全班面前拍孩子的臉，羞辱孩子，看到的都是孩子受到「特殊待遇」，全班上課孩子卻在旁邊不能參與，「老師不斷的處罰，我邊看邊哭⋯⋯無法想像孩子之前的日子是怎麼過的⋯而這只是學校給的短短2天畫面。」

家長表示，事發後到現在過了4個多月，遲遲看不到政府的動作，社會局推託說家長不能申訴，要走法院提告，教育局說已稽查幼兒園，要等社會局的結果下來，結果教育局社會局都在等對方開罰，家長說：「事發後從未要求賠償，只希望政府及法律能給該有的公道，老師及園方公開道歉。」

對此，該幼兒園發出聲明表示，事發後，園方和老師均表達歉意，也多次登門道歉，家長要求退費，園方也全數退回。目前家長已提出告訴，法院傳喚多次說明，進入司法階段後，靜待法官裁示，該負起的責任，絕不推託。

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