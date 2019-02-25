兒虐致死黑數高 衛福部：2/3案發前未接獲通報

2019-02-25 13:02

〔記者林惠琴／台北報導〕兒虐事件頻傳，衛福部統計，近5年兒少遭受嚴重虐待及殺子自殺等重大兒少虐待致死案共計120件，其中6歲以下為高風險族群。今日在立法院社福及衛環委員會上，衛福部長陳時中坦言，約2/3兒虐致死案在案發前未接獲通報，預計今年6月完成預警風險系統改進作業。

立委蔣萬安質疑，在兒虐致死案件中，是否有通報未成案卻發生不幸，或是未接獲通報的情形？陳時中回覆，約2/3兒虐致死案件在案發前未接獲通報，可能是一次性造成受虐兒死亡。

蔣萬安認為，此黑數很誇張，顯然兒虐通報機制已出現漏洞，要求衛福部儘速了解原因並全盤檢討。

陳時中強調，過去預防兒虐主要經由民眾通報，現在則改成主動關懷，今年1月已整合使用設置預警風險系統，預計6月可以完成改進作業。

衛福部保護服務司長林維言補充，預警風險系統鎖定超過1年未納健保、未依規定入學的國小學童等兒童，並整合低收入戶、中低收入戶、自殺防治、家暴、入監等系統，將研擬分級管理，以利及早發現可能的兒虐事件，及時介入協助處理。

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