民進黨總統初選喬不定 黃偉哲：蔡賴EQ比對手政黨高

2019-04-09 19:39

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨總統黨內初選，總統蔡英文今天上午表示，民進黨只有合作才能承擔台灣責任，前行政院長賴清德下午也召開記者會，再次重申會堅定走完初選程序。台南市長黃偉哲今天說，比起對手政黨演變成參選者與黨主席互嗆，蔡、賴兩人展現高EQ，希望雙方繼續協調，做出合乎體制、黨內氛圍及支持者期待的最終決定。

黃偉哲今天下午接受媒體訪問時表示，黨內初選的程序，他說，如果太因人設事的話，那真的是要小心一點，因為即使過了黨內這一關，民眾可能也會有一些想法。希望民進黨總統初選大家能夠在事前有好的溝通，持續不放棄、繼續努力，達到蔡賴雙方彼此較和平的氛圍。

黃偉哲說，比起對手政黨來說，蔡賴兩人已展現高EQ，「對手政黨變成參選者與黨主席互嗆，但我們並沒有這樣，這是民進黨好的地方。」希望兩人繼續維持好的氣圍，繼續協調。

至於是否應以現任優先，黃偉哲說，雖然現任優先是不成文的默契，但並沒有明文規定，這個默契如果被打破，法制上沒有什麼不可以，實際上則會把氣氛搞擰一點，所以還是希望彼此能夠協調，做出合乎體制、黨內氛圍，又合乎支持者期待的最終決定。

「蔡賴會」8日悄然登場，黃偉哲表示，「蔡賴會」雖然沒有交集，但也沒有破裂，大家還是行禮如儀。至於蔡、賴合作，他還是覺得以和為貴，合作的方向則可以思考，他以1994年的長扁之爭為例，當時也是爭得很厲害，但終究能夠合作。

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