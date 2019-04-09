蔡英文提出初選4個態度 籲黨中央發揮領導功能

2019-04-09 15:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對民進黨內總統初選陷入蔡英文總統與前行政院長賴清德的競爭，蔡英文在中午召開記者會後，下午再透過LINE官方帳號表達「四個態度」，除強調自己從不怯戰外，基於團結才能贏得大選下，黨中央必須發揮領導功能，讓提名作業對執政衝擊達到最小。

蔡英文說，她也知道大家的焦慮，面對初選，她有四個態度：

第一，蔡英文從不怯戰。她說，2008、2010、2012、2016，每一次只要民進黨需要她，她就披掛上陣，全力以赴。怯戰從來不是她的風格。

其次，蔡英文說，團結才能贏得大選。民進黨歷次總統大選，只要進入初選的競爭階段，大選從來沒有贏過。現在是初選的協調階段，黨中央必須找出團結勝選的最好方案。打過初選，就知道問題不在候選人，而在支持者的情緒。過去初選的裂痕歷歷在目，要花非常多時間才能彌補。合作方案才是最大勝選機會所在，民進黨只有合作，才能成就大局。

再者，蔡英文認為，提名作業必須對執政衝擊最小。作為執政黨，提名當然要考慮對國政造成的影響，所以更必須以團結勝選為目標，選擇一個對執政衝擊最小的方案，贏得大選，延續執政理念。

蔡英文最後也呼籲黨必須發揮領導功能。她認為如果最後勝選才是唯一考量，黨中央就不能只是辦選務、當裁判，要保持更大的彈性，來尋找最佳勝選方案。這一局黨怎麼做，也攸關民進黨如何定義過去3年的執政。她還強調，要對過去3年的施政有信心，也要對民進黨有信心，團結、合作，我們就能贏得大選。

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