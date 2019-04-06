傳蔡英文不願初選 民進黨：該媒體未經查證不予回應

2019-04-06 20:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕《上報》報導，民進黨五人協調於4月1日在總統官邸和總統蔡英文會面，會中蔡英文首度向協調小組成員完整表達她對賴清德參選的態度和看法，蔡則表示，她是現任總統，不可能和她所提名的行政院長賴清德在公開場合進行政見辯論，一起談執政功過，這對黨、對台灣民主都是很大的傷害」，蔡英文也說，沒有辦法照現在黨既定的遊戲規則和時程來進行黨內初選。對此，民進黨表示，對於該媒體最近多次未經向當事人查證的所謂報導，一概不予回應！

《上報》報導，派系要角指出，最初民進黨是以「一人登記參選總統」，制定總統黨內初選辦法；但現在有其他人登記參選，是黨主席卓榮泰和各派系都沒有想到的情況，因此當初大家一起訂的規則，其實對蔡英文並不公平，因此蔡英文無法接受現行的初選辦法。

據報導，蔡英文強調，國家現在正處於危險的狀況，中國的戰機越過台海中線，這是多嚴重的事，連美方都在關注，如果這時候民進黨內亂，中共方面剛好可以趁虛而入，在這個時候，她怎麼可能會去想或處理黨內初選的事？且在宣布連任前，蔡已事先詢問過黨內各派系要角，均表達支持她參選連任。

報導指出，蔡英文與協調小組成員會面時，儘管表達對現行總統黨內初選機制無法接受，但她仍對協調小組成員表示，她願意配合協調小組進行整合，「就由你們去協調」；同時，蔡英文也表示，她願意跟賴清德見面，但協調小組要先有方案，才能見面，否則見了面，也談不出什麼結果。

至於蔡英文對於協調的態度，則會全力配合協調小組，有協調機制就讓協調機制發揮。

對此，民進黨主席卓榮泰幕僚表示，對於該媒體最近多次未經向當事人查證的所謂報導，一概不予回應。

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