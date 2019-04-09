蔡英文：歷來黨內初選經過競爭後 大選沒贏過

2019-04-09 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天上午11點15分在總統府召開記者會，針對民進黨初選一事，親上火線表態自己對於選戰從不怯戰，僅希望黨能勝選。

蔡總總在記者會中表示，這場記者會因出訪延遲很久，她表示為避免初選擦槍走火，也希望給協調小組更多空間，因此沒有對民進黨初選發表太多意見；她表示她的緘默並非對選戰感到怯戰。

蔡英文表示，歷次的民進黨初選，只要進入競爭階段，接下來的大選都無法勝選；民進黨如何提名人選，都會影響國政。蔡英文認為應以團結為目標，並尋求勝選的可能性，並將初選對現在的執政影響降到最低。

蔡英文表示，領導民進黨已有10年，僅希望黨能勝選，總統大選將影響民進黨跟國家未來，全黨應全力團結合作。

蔡英文記者會全文如下

各位媒體朋友，我們這個記者會欠各位蠻久的，那跟我出訪的記者朋友常問我初選的問題，我都說回到台灣在說，這段期間確實因為有出訪行程、很多國政上的事情要處理，另一方面因為黨的協調小組正在運作中，希望給黨的協調小組多一些空間、彈性，所以我一直沒有對整個民進黨初選的議題，發表很多的意見，不過我也想利用這個機會，能夠跟大家做一個說明。

我知道這段時間以來，因為我要避免擦槍走火，而且要給協調小組一個比較大的空間，所以我某一種程度都保持了緘默，因此好像也有人覺得我在怯戰，這一點我倒是要先提出來說明，我倒是從來沒有怯戰的紀錄。因為從2008年困難的情境，到2010年的選戰，到2012年的初選到大選，那到2016年的選舉，那我一路走來確實也經歷過很多的選戰，所以對我來講沒有所謂怯戰的問題，那，我，領導民進黨超過10年，我對這個黨最大的期待，就是團結而且能夠勝選，這是我不變的信念，怯戰，這個不是我的風格。

如果大家還記得2012年，我也參與總統提名初選，那時候跟我同台競爭的是現任的、我們的蘇貞昌，蘇院長。那次我們總統大選沒有贏，初選在那個時候帶來的負面效果是什麼，我相信民進黨歷經一次次的總統大選，只要進入競爭性階段，大選就從來沒有贏過。那登記到現在的初選階段，我們都非常期待我們黨中央可以找出一個勝選方案，讓我們2020可以團結打一場勝利的戰爭，儘管在這段時間有人給我貼標籤，也有人攻擊我，但是我都選擇忍耐，希望給協調小組一個最大空間。

那你或許會問我對這一局的思考是什麼，我告訴各位，我是現任總統，民進黨是執政黨，不是在野黨，那麼執政黨如何處理總統提名，一定會影響國政、政府運作，也會影響政策實施，所以我的立場真的很清楚，第一，必須以團結為目標；第二，尋求勝選最大可能性，這樣才能延續執政理念；第三，將初選對現在的執政衝擊降到最低，這是她面對協調小組一貫態度，昨天會面中也是做這樣的表達。

我還要再說明的就是，我們面對的這一局，確實不是個人使命感問題，而是會牽動民進黨、台灣、國家的未來，所以全黨必要嚴肅以對，過去或許有人不適當放話，希望能適可而止，我也會約束我的幕僚注意。不論是民調決勝負、協調提名，或是有人講現任者優先，我相信都只是過程，重點不在誰贏初選，而是怎樣打贏大選，那才是真正的重點，我們最重要的使命就是解決這個問題，讓民進黨保持團結、爭取勝選最大可能性，這需要整個黨意志力的投入，不是我跟賴前院長兩人之間的問題，這是全黨的事情。

這一局牽動的不是本黨而已，也牽動了國家的政局，因為我們是執政黨，那我是總統，提名的過程與結果，也會影響國政、公務部門的軍心，我們必須嚴肅、冷靜地來處理這一刻我們所面臨的一個很大的挑戰。

那麼打過初選的人都知道它的後果，問題確實不在候選人，候選人可以有君子之爭，候選人可以釋懷，但是真正問題是支持者間矛盾對立，如果我們一直在想的是初選，而忘記了大選才是我們的重點，那麼初選的裂痕，過去我們看到的是歷歷在目，過程的傷害確實很大，所以昨天會面時，除了有賴前院長，還有3位協調小組成員在場，我有告訴這幾位小組成員說，這一局我們是要問一下我們自己，是要誰退呢，還是要合作，如果合作是我們的選項，那我們就應該全黨傾全力去走合作的方向，如果我們相信合作勝選最大可能性，那我們全黨也應該要往這個方向去走。

蔡英文可以跟任何人合作，過去我跟蘇貞昌院長競爭過，不過現在我是總統，他是行政院長，我們合作得很好，國政也更上軌道，賴前院長也做過我的行政院長，還是做得最久的一位，我一直相信，民進黨唯有合作才能夠成就大局，才能夠實現我們對台灣的責任。

在這一局裡面我要特別來說幾句，有關黨中央的角色，帶領黨的團結勝選，這是一個執政黨應該要挑起的責任，黨的角色不是只辦選務，不是只做裁判，它必須站在執政黨的高度，發揮領導的功能，以勝選為考量，讓國家穩定、能夠發展，保持任何可能性跟最大的彈性，讓各方都可以來尋求解決方案，我也期待黨可以把空間與談性能夠維持到最大，讓各式各樣的方案，都可以拿出來被討論，重點是在透過討論過程中，我們凝聚這個黨最大的共識、團結。

另外一方面是在初選階段，這一階段是協調的階段，那協調階段內我們協調小組的5位成員，其實都是聲望重容，而且是黨員所敬重的，對黨有領導性作用，對凝聚支持者共識，他們是可以發揮很大的功能，所以我也非常期待協調小組成員，他們跟我跟賴前院長都有長期很深的感情，我有信心他們基於對黨的責任，都會克盡他們作為協調小組成員的責任，來盡力協調這一局。黨要面對我們過去3年執政的，我在這裡要告訴我們的黨員和黨，黨要對過去3年執政有信心，我們怎麼樣處理這一局，正是攸關民進黨如何定義我們過去3年的執政。那麼，我是不是先講到這裡？後面大家有什麼問題可以提出來。

Q：總統昨天會面之後有陸續消息出來，妳是不是有提到現任優先這個部分，大家應該很想釐清。另外一個消息是，卓主席昨天在協調的過程當中是不是有傳出民調部分，賴院長要禮讓3%，大家非常好奇昨天會面內容大概是什麼？

A：我不知道為什麼有這些傳聞，第一你說的昨天都沒有提到。我只是提到，要體認我們是執政黨，我是總統，要謹慎以對這一局。至於這些技術性問題沒有討論。

Q：總統請教一下，您剛說您可以跟任何人合作，包含賴院長，你有說過賴清德是你任命下最久的行政院長，言下之意，蔡賴配才是一個可以勝選、團結的方案?或賴蔡配你怎麼看？

A：我希望黨有最大的空間跟彈性，讓協調小組有空間去協調出最適合勝選的組合。

Q：外界好奇那是不是希望能有最大的時間，讓初選延後，您怎麼看？

A：我有跟黨表示，因為這一局不是我跟賴前院長的事情，牽動的是黨的未來，也牽動到我們執政與未來，需要黨的意志與決定，因此黨要做什麼決定也希望跟大家商量。

Q：你有多次提到團結勝選，現在這麼多不利的狀況，你覺得您還是能帶領民進黨勝選的人嘛？

A：團結勝選是我們目標，我現在就是總統，帶領這個國家，爭取連任是我的責任。作為現任總統爭取連任，而且一定要達到連任，這是總統一個很重要的責任。

Q：LINE官方帳號上面有提到2014現任優先，這塊您怎麼看？

A：這是2014年的狀況，跟我們昨天談論內容不相關

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