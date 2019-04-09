遊戲規則不變！卓榮泰：初選制度不宜開跑後驟然改變

2019-04-09 16:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今天表示，黨內總統初選已經開跑，初選制度行之有年，選務時程也早已公告，必須堅守黨內民主精神，不宜在開跑後驟然改變。

蔡總統與前行政院長賴清德在「蔡賴會」後，今天先後召開記者會對民進黨總統初選發表談話。對於是否延後初選，蔡總統表示，這一局牽動黨、執政及國家的未來，黨須有自己的意志與決定，做成的決定「我們也會尊重」；賴清德則重申會堅定走完初選程序，不管是終止或延後初選程序，賴清德直言勢必對造成民進黨重大傷害，希望此事不要發生。

卓榮泰今天下午在民進黨中央召開記者會，強調尊重制度。卓榮泰首先肯定2位初選參選人都有身為國家領導人的高度和風度，並再次呼籲、拜託雙方支持者珍惜台灣政治共同的領導人才，盼克制情緒、停止對立，「看我臉書很多不宜不當不可取的留言」，希望未來一切初選活動都能回到理性對話，讓人民看到民進黨未來希望。

卓榮泰接著呼應總統說，「團結、合作、勝選」是全黨上下最重要的目標與共識，現行黨內初選制度行之多年，從過去的全黨員投票、加上幹部評價、再加上民調，以至於今天的全民調，這些演變都是為了解決內部紛爭，希望得到社會最大支持，爭取最後勝利。

卓榮泰說，雖然制度可以調整和修正，但「不宜在初選已經開跑後驟然做出改變」。目前的選務時程是經過集體決定，公告後候選人也已登記，他作為黨主席，必須堅守黨內民主精神機制，「依照進行中的規則」尋求黨最大團結和社會最大支持，在此前提下努力尋求彈性和各種可能，集思廣益一起努力。

卓榮泰說，他自接任以來就自知要完成兩次立委補選和總統提名工作，維繫本土政權優勢，他不是制度設計者，只負責執行，「因制度保障而來、就為保障制度而生」。卓也強調，民進黨中央和地方黨務系統，現階段是選務機關，一定要公正，才能順利運作取信於民，初選之後就轉變為選戰機關，更要彈性靈活，才能全力出擊爭取勝利。

卓榮泰說，民進黨必須徹底改變過去的思維和行為模式，退此一步，將「再無翻身機會」，他也相信蔡總統和賴院長都是具有智慧胸襟的領導者，一定會將「團結合作」視為黨員基本義務和責任，將全體黨員和支持者對民進黨的期待，視為首要考量，將大選勝利視為無可取代唯一的目標。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/