賴清德：盼勿延後初選 堅持走完程序

2019-04-09 15:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對總統蔡英文今上午對民進黨總統初選發表談話，前行政院長賴清德下午召開記者會，再次重申會堅定走完初選程序。對於傳出民進黨中執會明可能提案討論延長初選程序，賴清德說，不管是終止或延後初選程序，勢必對造成民進黨重大傷害，希望此事不要發生。

蔡英文與賴清德昨在民進黨總統初選五人小組安排下首次會面。蔡英文今上午召開記者會表示，希望黨中央找出勝選方案，「如果合作是選項，全黨應傾全力推向合作」，她並說，黨須有自己的意志與決定，要做什麼決定，希望能跟大家商量，做成的決定「我們也會尊重」。

賴清德表示，他再次重申參選初衷，是因為看到民進黨困境和台灣局勢，他不是為了個人或派系，完全是為了台灣。因此他也在過程中報告，會進行典範及君子之爭，也就是超越個人、派系，完全為了國家。

賴清德表示，他在登記初選時表達，如果蔡總統贏了初選，一定會全心支持蔡總統，「也希望蔡總統表達同樣態度，如果我贏了初選，她也能支持我」，這樣團結合作，自然能打贏明年大選，也不會有分裂問題。

賴清德說，有人提及，如果總統沒有得到提名是否會有憲政空窗，但憲法對總統任期和職權有完整保障，因此不會因此陷入空窗期。如果贏得總統初選，他不會干預蔡英文總統的職權，會完全尊重行政院長蘇貞昌內閣的職權，不僅尊重蔡的職權，也會尊重蘇的職權，會與黨中央合作打贏這場選戰。

賴清德也提到，至於黨的角色，希望在民進黨主席卓榮泰的帶領下，能公平公正公開，圓滿完成總統初選程序。有人提出「初選必敗論」，所引用2008年和2012年的大選，但民進黨當時之所以無法勝選，主客觀因素很多，把因素推給初選這因素顯然並不客觀。

賴清德說，他對國家、人民的使命沒有改變，堅定希望走完民主程序決心沒有改變，希望明天中執會，黨內前輩同志、中執委，也能響應社會希望民進黨捍衛民主精神，讓程序不要改變。

對於傳出民進黨中執會明可能提案討論延長初選程序，賴清德說，不管是終止或延後初選程序，勢必對造成民進黨重大傷害，民進黨若要重新贏得國人支持，中執會扮演舉足輕重角色，因此希望中執會響應社會期待，讓初選制度穩定走下去。希望不要這個事情發生，因為對民進黨的傷害太大。

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