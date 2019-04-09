現任優先？賴清德：黨制度沒有這樣的規定

2019-04-09 16:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德今下午召開記者會，重申堅持走完民進黨總統初選程序的態度。被問到對提名「現任優先」看法，賴清德表示，這在黨的制度沒有這樣規定，特別是卓榮泰競選黨主席時，也已經和社會大眾說明。

此外，對於黨內憂心，賴清德曾是蔡英文總統的行政院長，兩人後續該如何辯論？賴清德表示，他的參選並非否定過去，3年多來的執政工作，民進黨員或從政同志都要共同承擔，他並不例外。至於初選程序的技術性問題，無論是辯論或是政見發表，相信黨中央和民進黨主席卓榮泰一定有辦法解決。

被問到「蔡賴配」想法，賴清德說，一定要跟著民主制度走，在總統候選人還沒決定前，談誰配誰都言之過早，初選是希望藉由平台，讓國人知道參選人理念和藍圖，也只有經過這到程序，才能團結國內，把已經分散的支持民進黨的力量重新凝聚起來，並沒有「火車對撞」的問題存在。

對於蔡英文今早記者會提及，君子之爭還是可能會造成支持者衝突，賴清德則說，支持者會有不同意見，這就是參選人的責任，他多次公開向支持者表達，既然要推一場君子之爭，除了他個人要遵守，也希望支持者遵行。

賴清德說，「我們利用初選這個平台，重新贏得國人支持，如果沒有互相攻訐，也會捨棄初選的副作用」，無論是誰當選、代表民進黨參選總統，沒有出線的人支持出線的人，團結合作，自然沒有分裂問題。

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