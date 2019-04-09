不怯戰！蔡英文：跟誰都能合作 盼團結勝選

2019-04-09 12:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選協調期將在本週五截止，蔡賴協調陷入僵局，總統蔡英文今天上午在總統府召開記者會說明對於黨內總統初選的態度。蔡英文表示，她期望黨中央找出勝選方案，如果合作是選項，全黨應傾全力推向合作，她過去與蘇貞昌初選競爭過，但蘇現在是行政院長，而賴清德也是她任命過的閣揆，而且做得最久。

蔡英文：民進黨只有合作才能承擔台灣責任

蔡英文說，之前為了避免擦槍走火，給了黨中央協調小組大的空間，並保持緘默，卻反被認為怯戰，事實上她從沒有怯戰紀錄，她期望黨中央找出勝選方案，打一場勝利的大選，對外面貼標籤攻擊她因此都選擇忍耐，她面對協調小組也以一貫態度表達必須團結及勝選，這一局不是個人使命感問題，而會牽動民進黨以及國家的未來，全黨必須嚴正以對。

蔡英文說，這一局不是她與賴院長問題，打過初選都知道後果，候選人可以有君子之爭，真正是支持者的矛盾與對立，昨天會面的時候有告訴協調成員，如果合作是選項，全黨應傾全力合作，蔡英文可以真正合作，民進黨只有合作才能承擔台灣的責任。

蔡英文進一步表示，現在是協調階段，5位小組成員都是聲望崇隆，也為黨員所敬重，在凝聚支持者方面可以發揮很大的功能。

蔡英文記者會全文如下

蔡英文表示，各位媒體朋友，我們這個記者會欠各位蠻久的，那跟我出訪的記者朋友常問我初選的問題，我都說回到台灣在說，這段期間確實因為有出訪行程、很多國政上的事情要處理，另一方面因為黨的協調小組正在運作中，希望給黨的協調小組多一些空間、彈性，所以我一直沒有對整個民進黨初選的議題，發表很多的意見，不過我也想利用這個機會，能夠跟大家做一個說明。

我知道這段時間以來，因為我要避免擦槍走火，而且要給協調小組一個比較大的空間，所以我某一種程度都保持了緘默，因此好像也有人覺得我在怯戰，這一點我倒是要先提出來說明，我倒是從來沒有怯戰的紀錄。因為從2008年困難的情境，到2010年的選戰，到2012年的初選到大選，那到2016年的選舉，那我一路走來確實也經歷過很多的選戰，所以對我來講沒有所謂怯戰的問題，那，我，領導民進黨超過10年，我對這個黨最大的期待，就是團結而且能夠勝選，這是我不變的信念，怯戰，這個不是我的風格。

如果大家還記得2012年，我也參與總統提名初選，那時候跟我同台競爭的是現任的、我們的蘇貞昌，蘇院長。那次我們總統大選沒有贏，初選在那個時候帶來的負面效果是什麼，我相信民進黨歷經一次次的總統大選，只要進入競爭性階段，大選就從來沒有贏過。那登記到現在的初選階段，我們都非常期待我們黨中央可以找出一個勝選方案，讓我們2020可以團結打一場勝利的戰爭，儘管在這段時間有人給我貼標籤，也有人攻擊我，但是我都選擇忍耐，希望給協調小組一個最大空間。

那你或許會問我對這一局的思考是什麼，我告訴各位，我是現任總統，民進黨是執政黨，不是在野黨，那麼執政黨如何處理總統提名，一定會影響國政、政府運作，也會影響政策實施，所以我的立場真的很清楚，第一，必須以團結為目標；第二，尋求勝選最大可能性，這樣才能延續執政理念；第三，將初選對現在的執政衝擊降到最低，這是她面對協調小組一貫態度，昨天會面中也是做這樣的表達。

我還要再說明的就是，我們面對的這一局，確實不是個人使命感問題，而是會牽動民進黨、台灣、國家的未來，所以全黨必要嚴肅以對，過去或許有人不適當放話，希望能適可而止，我也會約束我的幕僚注意。不論是民調決勝負、協調提名，或是有人講現任者優先，我相信都只是過程，重點不在誰贏初選，而是怎樣打贏大選，那才是真正的重點，我們最重要的使命就是解決這個問題，讓民進黨保持團結、爭取勝選最大可能性，這需要整個黨意志力的投入，不是我跟賴前院長兩人之間的問題，這是全黨的事情。

這一局牽動的不是本黨而已，也牽動了國家的政局，因為我們是執政黨，那我是總統，提名的過程與結果，也會影響國政、公務部門的軍心，我們必須嚴肅、冷靜地來處理這一刻我們所面臨的一個很大的挑戰。

那麼打過初選的人都知道它的後果，問題確實不在候選人，候選人可以有君子之爭，候選人可以釋懷，但是真正問題是支持者間矛盾對立，如果我們一直在想的是初選，而忘記了大選才是我們的重點，那麼初選的裂痕，過去我們看到的是歷歷在目，過程的傷害確實很大，所以昨天會面時，除了有賴前院長，還有3位協調小組成員在場，我有告訴這幾位小組成員說，這一局我們是要問一下我們自己，是要誰退呢，還是要合作，如果合作是我們的選項，那我們就應該全黨傾全力去走合作的方向，如果我們相信合作勝選最大可能性，那我們全黨也應該要往這個方向去走。

蔡英文可以跟任何人合作，過去我跟蘇貞昌院長競爭過，不過現在我是總統，他是行政院長，我們合作得很好，國政也更上軌道，賴前院長也做過我的行政院長，還是做得最久的一位，我一直相信，民進黨唯有合作才能夠成就大局，才能夠實現我們對台灣的責任。

在這一局裡面我要特別來說幾句，有關黨中央的角色，帶領黨的團結勝選，這是一個執政黨應該要挑起的責任，黨的角色不是只辦選務，不是只做裁判，它必須站在執政黨的高度，發揮領導的功能，以勝選為考量，讓國家穩定、能夠發展，保持任何可能性跟最大的彈性，讓各方都可以來尋求解決方案，我也期待黨可以把空間與談性能夠維持到最大，讓各式各樣的方案，都可以拿出來被討論，重點是在透過討論過程中，我們凝聚這個黨最大的共識、團結。

另外一方面是在初選階段，這一階段是協調的階段，那協調階段內我們協調小組的5位成員，其實都是聲望重容，而且是黨員所敬重的，對黨有領導性作用，對凝聚支持者共識，他們是可以發揮很大的功能，所以我也非常期待協調小組成員，他們跟我跟賴前院長都有長期很深的感情，我有信心他們基於對黨的責任，都會克盡他們作為協調小組成員的責任，來盡力協調這一局。黨要面對我們過去3年執政的，我在這裡要告訴我們的黨員和黨，黨要對過去3年執政有信心，我們怎麼樣處理這一局，正是攸關民進黨如何定義我們過去3年的執政。那麼，我是不是先講到這裡？後面大家有什麼問題可以提出來。

Q：總統昨天會面之後有陸續消息出來，妳是不是有提到現任優先這個部分，大家應該很想釐清。另外一個消息是，卓主席昨天在協調的過程當中是不是有傳出民調部分，賴院長要禮讓3%，大家非常好奇昨天會面內容大概是什麼？

A：我不知道為什麼有這些傳聞，第一你說的昨天都沒有提到。我只是提到，要體認我們是執政黨，我是總統，要謹慎以對這一局。至於這些技術性問題沒有討論。

Q：總統請教一下，您剛說您可以跟任何人合作，包含賴院長，你有說過賴清德是你任命下最久的行政院長，言下之意，蔡賴配才是一個可以勝選、團結的方案?或賴蔡配你怎麼看？

A：我希望黨有最大的空間跟彈性，讓協調小組有空間去協調出最適合勝選的組合。

Q：外界好奇那是不是希望能有最大的時間，讓初選延後，您怎麼看？

A：我有跟黨表示，因為這一局不是我跟賴前院長的事情，牽動的是黨的未來，也牽動到我們執政與未來，需要黨的意志與決定，因此黨要做什麼決定也希望跟大家商量。

Q：你有多次提到團結勝選，現在這麼多不利的狀況，你覺得您還是能帶領民進黨勝選的人嘛？

A：團結勝選是我們目標，我現在就是總統，帶領這個國家，爭取連任是我的責任。作為現任總統爭取連任，而且一定要達到連任，這是總統一個很重要的責任。

Q：LINE官方帳號上面有提到2014現任優先，這塊您怎麼看？

A：這是2014年的狀況，跟我們昨天談論內容不相關

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