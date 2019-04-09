蔡英文：以勝選為考量 重點不在誰贏了初選

2019-04-09 11:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選協調期將在本週五截止，蔡賴協調陷入僵局，總統蔡英文今天上午11點15分在總統府召開記者會，並透過直播方式說明對於黨內總統初選的態度。蔡總統說，她不會怯戰，也從沒有怯戰，但民進黨過去初選過程的傷害是歷歷在目，只要初選進入競爭階段，之後的大選是從來沒有贏過。

蔡總統強調，她是現任總統，民進黨是執政黨，執政黨如何處理總統提名，一定會影響國政運作，如何把初選衝擊降到最低，這一局已經不是個人使命感問題，而會牽動民進黨未來以及國家的未來，全黨必須嚴正以對，重點不在誰贏了初選，而是如何打贏大選。

蔡總統並對民進黨中央提出期許，強調黨中央的角色不是只辦選務與裁判，必須站在執政黨高度發揮領導功能，並以勝選為考量，期待黨把空間與彈性發揮最大，並將各式方案拿出討論。

總統蔡英文昨天下午已與前行政院長賴清德見面，據了解，蔡總統主張「現任者優先」，賴清德堅持走完初選程序，雙方沒有具體共識。不過，民進黨總統初選協調小組今天上午先發出聲明，指全程蔡總統及與會者並未有所謂「現任優先」的討論，媒體相關報導不是事實。

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