「蔡賴配」破局？陳其邁：基層期待2人團結合作

2019-04-09 10:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對「蔡賴配」是否破局?行政院副院長陳其邁今南下高雄緩頰表示，還有幾天協調時間，總統蔡英文與前行政院長賴清德2人都是有智慧的領導人，基層期待2人團結合作，強調不團結絕對會輸，對民進黨是相當嚴峻的挑戰。

行政院副院長陳其邁今天上午南下高雄衛武營國家藝術文化中心，出席衛武營國家藝術文化中心與高雄城市發展國際研討會。

媒體問他「蔡賴配」是否破局?民進黨是否出現分裂危機?行政院副院長陳其邁緩頰表示，還有幾天協調的時間，他呼籲總統蔡英文與前行政院長賴清德2人都是非常有智慧的人，民進黨初選若不能團結合作，會讓很多民進黨的支持者失望，希望二人有智慧的解決這次初選的競爭與爭議。

陳其邁表示，基層期待民進黨有志於參選總統與連任的政治領導人，能把民眾意見列入初選或參選總統過程中重要的思考，基層非常期待二人團結又合作，總統大選不團結絕對會輸，團結也不一定會贏，對民進黨是相當嚴峻的挑戰。

媒體針對高雄市長韓國瑜今又要出訪美國，對於他頻頻出訪是否質疑對高雄市政不太用心?陳其邁祝福他一路順風，市政做好是市長的責任，也是對市民的承諾，期待他在高雄市政有所發揮，讓市民的生活更好，這是大家對他的期待，也是他對高雄市民的承諾。

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