蔡英文登記初選 黃偉哲：拼外交又拼初選不容易

2019-03-21 13:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕總統蔡英文今（21）日登記參加民進黨總統初選，台南市長黃偉哲表示，蔡總統要拼外交又要拼初選不容易，他並期許這場初選「以和為貴」，可以好好溝通，如果還有距離不會傷害感情，能有彼此欣賞的君子之爭，相信這將會立下民進黨民主風範的里程碑。

黃偉哲並表示，「前胸後背都是肉」，這場初選，切忌陷入互鬥批評，以免重蹈覆轍2008年總統初選丶2018年立委初選激烈對立，又在今2019年再出現，如果破壞全黨的期待，率先攻擊對方的言論，將會被全黨及社會唾棄。

對於民進黨總統初選協調小組成員中，陳菊、鄭文燦之前已表態支持蔡英文，媒體詢問是否會有「球員兼裁判」的疑慮？黃偉哲回應表示，雖有個人的表態，但這是正常民主，相信協調小組經得起考驗，他並舉美國《紐約時報》為例，總統大選前表態挺特定對象，可是在報導上仍是公平公正，美國做得到，台灣也做得到。

台南市政府今日舉辦「4月7日言論自由日」系列活動宣傳，黃偉哲致詞時也提到，「總統支持誰？目前還沒有共識，唯一共識就是大家對總統問題都有百分之百的言論自由」，不會被受到限制，這就是言論自由可貴，而台灣民主自由，歷經多少前輩犧牲奮鬥，－路走來艱辛，得來不易，更要正視珍惜。

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