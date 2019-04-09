台灣，還要繼續造神嗎？他重返街頭短講有這感嘆…

2019-04-09 01:01

〔記者李容萍／桃園報導〕近期不斷跨縣市監督高雄市長韓國瑜的桃園市議員王浩宇，8日晚間以「台灣，還要繼續造神嗎？」為主題，重返中壢街頭短講、直播，感嘆「可惜，大部分的台灣人還沒醒過來。」

王浩宇指出，很多人說他是不分區議員，但他想說得其實非常簡單，台灣真的經不起再一次的造神循環。

王浩宇說，回想20年前陳水扁最夯的時候，台灣電視最多有兩個連續劇播陳水扁，收視率最高的連續劇叫做「阿扁與阿珍」，「扁帽」一年可以賣十幾萬個，執政後卻讓大家非常失望。接著，台灣人把希望寄託在馬英九身上，馬英九最夯的時候，連早上跑步都有媒體跟著，游泳、跑步、騎自行車時，背後有一群媒體跟拍，就好像救世主一樣。然後呢？

王浩宇提到，他實在無法相信，都已經2019年，台灣人還會陷入這種造神循環，相信選出一個神就能改變台灣，相信只要投給一個人當市長、當總統，台灣就會發大財。同樣的劇碼，到底要幾次台灣人才會醒？

他認為，大家可以不滿意蔡英文、不滿意民進黨，但一個城市的改變，一個國家的改變，並不會因為選出一個神而發生，需要的是大家共同的關心，這是我最在乎的。「可惜，大部分的台灣人還沒醒過來。」

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