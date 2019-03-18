造神？ 媒體稱「韓國瑜帶手帕有紀律」 他怒轟：真是夠了

2019-03-18 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕造神？桃園市議員王浩宇在臉書貼出「韓國瑜帶手帕習慣近一甲子 醫師：做事有紀律」的新聞報導截圖，讓他傻眼直呼「新聞報這個幹嘛？」更怒轟「真是夠了！」

王浩宇稍早在臉書貼出「韓國瑜帶手帕習慣近一甲子 醫師：做事有紀律」的新聞報導，內容為高雄市長韓國瑜「帶手帕從國小帶到現在61歲」、「愛乾淨」、「有禮儀、紀律」與「待人誠懇」等，和高雄市建設完全勾不上邊，讓王浩宇忍不住開砲，「新聞報這個幹嘛？真的不知道怎麼吐槽下去了」，更說「真是夠了」。

文章曝光後便有許多網友贊同他的看法，留言大酸「阿娘喂！造神可以造到這樣，是在做白癡的智力測驗嗎？」、「做事有紀律，所以，喝酒必開直播」、「他睡覺和請假很有紀律啊」、「等著下一個新聞-小便後有洗手，大便後有擦屁股」、「那隨身都帶保險套的不就世界偉人」。

還有網友模仿新聞內容留言嘲諷「我從小呼吸 醫生說我有強烈求生欲」、「出門背包 帶保險套 民眾：負責任，好男人」。

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