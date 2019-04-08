沒有發大財？ 高雄被爆3個月減少825家公司 市府回應了

2019-04-08 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇在臉書發文，指高雄市長韓國瑜上任後，高雄市農林漁牧業、批發零售、旅遊餐飲等行業，在3個月內共減少了825家公司。對此高雄市新聞局長王淺秋不滿回擊，「王浩宇就是其中一位靠著韓流發大財的人」。

王浩宇7日深夜在臉書發文「看數字，高雄，發大財了嗎？」並列出高雄市「公司登記狀況」觀察高雄整體經濟，3個月內共減少了825家公司；其中營建工程業減少143家，批發零售業減少431家、旅遊餐飲業減少65家、農林漁牧業減少10家、不動產業減少32家，製造業公司也減少了144家。王浩宇直指韓上任後高雄經濟沒有更好，批韓「拚經濟方向很可能根本錯了」。

綜合媒體報導，針對王浩宇的臉書發文，高市新聞局長王淺秋反酸，說真的講到韓流發大財，「相信這位不分區議員，才真的是韓流發大財其中一位，每天靠著挖高雄牆角，扯我們後腿，爭取媒體曝光，或上節目拿通告費的機會」。

王淺秋強調，明白王浩宇也想有鎂光燈的關注，但希望他也能夠專心自己的市政，這也是重複提醒他的，「自己發了大財，也要讓別人發財嘛，不要老是要擋別人財路！」

高雄市經發局則解釋，因配合中央，解散沒有在營業的公司高達1626家，但實際上新設立公司與工廠仍增加中。

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