高雄3個月減少825家公司？經發局這樣解釋...

2019-04-08 14:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對桃園市議員王浩宇在臉書發文，指韓國瑜上任後，高雄市農林漁牧業、批發零售、旅遊餐飲等行業，在3個月內共減少了825家公司。對此，高雄市經發局解釋是因配合中央，解散沒有在營業的公司達1626家，實際上新設立公司與工廠仍增加中。

王浩宇昨深夜在臉書PO文，針對韓競選高雄市長時高喊「高雄發大財」的口號，他列出高雄的「公司登記狀況」，3個月內共減少了825家公司，其中營建工程業減少143家，批發零售業減少431家、旅遊餐飲業減少65家、農林漁牧業減少10家、不動產業減少32家，製造業公司也減少了144家。

對此，高雄市經發局商業行政科表示，主要是因應中央的公司法修法，配合洗錢防制與公司治理透明化等政策，經濟部於去年8月移送高雄市命令解散家數達6724件（絕大多數沒在營業），比新北市的1880件、台北市1251件、桃園1044件都多出很多。

高雄市經發局商業行政科指出，經過辦理通知解散登記、命令解散、廢止公司登記等作業程序，從去年8、9月迄今已完成1626家解散作業，因此解散家數有明顯增加。

經發局表示，高市府也積極招商，今年1至3月，工廠登記家數增加71家，新設立公司也有1,010家，截至今年3月底，工廠登記總家數達7612家，公司登記總家數計85865家。

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