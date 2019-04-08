中國網軍70萬元欲購粉專 他超狂開價14億元對方秒住嘴

2019-04-08 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國網軍近期內踴躍收購台灣超人氣臉書粉絲專頁，以「中國正統官媒」自居、具嘲諷性質的「眼球中央電視台」也收到網軍收購訊息，對方開出70萬元價碼，稱高於「每個粉絲只值2塊」的行情價，管理員認為需14億元才能購買。

臉書粉絲專頁「眼球中央電視台」今（8）日表示，「終於！咱們正統官媒也盼到了想收購粉專的大大了！」，貼文裡附上的對話擷圖顯示，中國網軍寫道「您的粉專經營的（得）不錯，我願意用高價購買，以作為教育和推廣文化用途，您有興趣販賣嗎？價格上不會虧待你。」

管理員對此回覆：「我們有意願（販賣），就以中華民國人口十四萬萬為價格好了，尾數捨去取整數1400000000NTD作為優待」，並期許買家能夠繼續推廣我國統一中國的理念，但此價碼立刻被拒，對方指出行情價是「每個粉絲2元」，願意用70萬元收購。

「眼球中央電視台」小編指出，「可惜（對方）開出的價格無法對得起全球十四萬萬中華兒女的愛國心，我們感到相當失望。」不少網友認為此類趁機「敲竹槓」、為難中國網軍的作法相當有趣，相繼留言指出「馬的，我只值兩塊」、「一個粉絲2塊錢，有想過粉絲的感受嗎？」、「我要跟在座的各位中華同胞們說，沒錯，你們只值兩塊。」

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