中國狂收台灣臉書粉專 逾8成投票支持「這樣做」

2019-04-07 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕紅色滲透！中國最近派出大量網軍以超低價想收購台灣臉書粉絲專頁，有知名台灣臉書粉絲專頁對此舉辦投票，詢問網友對於將粉專賣給中國的意見，高達82%網友贊成「不要賣」，僅有18%網友反對不賣給中國。

中國網軍近期內時常騷擾分享新奇事、政治性話題的臉書粉絲專頁，就連專攻正妹照、成人片的「卡提諾論壇」也收到收購訊息，論壇臉書小編不敢置信地表示「居然輪到我們」，也對此開立為期7天的投票活動，詢問「大家覺得應該怎麼做才好」。

目前湧入1.6萬名網友投票，有82%網友、約1萬3120票選擇「不要賣！守護台灣媒體話語權！」，另外18%網友、約2880票選擇「賣給他！有錢收有片看，管你中資台資！」，正反意見至截稿前相差64個百分點，反對賣給中資可說是獲得壓倒性勝利。

不少網友認為台灣民主相當可貴，不能夠為了蠅頭小利喪失言論自由，因此相繼留言指出「覺得是假消息的麻煩拿出證據反駁好嗎」、「其實我不明白那些看好戲與質疑的留言，是怎麼回事？」、「那些質疑的人已經為了反而反到不知道自己在幫共產黨了」、「目前18%的商人，82%消費者，讓我期待一下結果」、「些事是不能讓的，默默的支持，台灣人本性，不見棺材不掉淚」。

「卡提諾論壇」臉書全文

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