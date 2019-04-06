月收低於3萬可望免稅 藍委：沒有實質意義

2019-04-06 11:20

〔記者陳昀／台北報導〕媒體報導蔡總統昨允諾月收入低於3萬元，或一家4口年收入少於123萬元，將考慮免稅，釋放年輕人利多；國民黨立委費鴻泰今天受訪時表示，年收入40.8萬以下的年輕人本來就大多免稅，這段話對年輕人沒有實質意義。

費鴻泰指出，依照目前所得稅法，年所得40.8萬以下的人，大概是月薪3萬元、再加年終獎金，這些年輕人本來就大多免稅，所以蔡英文說的話沒有實質的意義。

針對「吳朱會」要不要公開雙方不同調，費鴻泰表示，有些需要公開、有些確實需要私下講，現在大家好像沒有互信基礎，但這是黨內運作必要條件，所有事情都要開大門、走大路，因為目標不在總統提名，而是明年總統大選的勝利，所以過程不要讓人不愉快，否則影響未來輔選、甚至杯葛，才是問題。

至於前立委蔡正元要他為「指控王鴻薇變造高雄市長韓國瑜錄音助選」退出政壇，費鴻泰表示，蔡正元的話，不回應，也不值得一駁。昨天王鴻薇自己也說不再用這個剪接錄音帶，代表之前就是不對，但事情過了，還是要回歸選舉的選賢與能。

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