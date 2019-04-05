朱立倫盼「吳朱會」公開 吳敦義：沒有任何例外

2019-04-05 15:00

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義原本安排「吳韓會」後再依序跟表態參選總統黨內太陽們會面，但高雄市長韓國瑜要求18日結束訪美後再會面，前新北市長朱立倫昨天也要求直接公開會談「國民黨團結之道」；吳敦義下午受訪時強調，因為會講到候選人「需要被照顧的地方」，因此不能公開，還說了二次「沒有任何例外」。

吳敦義下午和前總統馬英九一起出席「蔣公，我們懷念您！紀念大會」，兩人一前一後走向會場、沒有交談，靠近媒體時，媒體大喊「馬總統支持吳朱會不公開嗎？」馬沒有回應直接離開。

吳敦義則靠近媒體接受訪問，他指出，和每個人面談的過程都是一致的，先到黨部交換意見，再由當事人，「也就是來面談者跟我自己」會後一起面對媒體，完全沒有秘密，但討論過程難免講到候選人各種優點或需要照顧的地方，因此不能公開，而且沒有任何例外，媒體追問「可是朱立倫」，吳立刻打斷：「沒有任何意外」。

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