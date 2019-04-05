不甩朱立倫要求公開會面 國民黨：「吳朱會」照原規劃會後轉述

2019-04-05 13:25

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義原本安排「吳韓會」後再依序跟表態參選總統黨內太陽們會面，但高雄市長韓國瑜要求延至18日結束訪美行程後再會面，前新北市長朱立倫也要求直接公開會談「國民黨團結之道」；國民黨中央今天重申，仍照原定規劃，由文傳會召開會後記者會統一轉述。

吳敦義7、8、9日將分別跟已表態投入黨內總統初選的朱立倫、前立法院長王金平和前台北縣長周錫瑋在國民黨中央黨部會面，全程不公開，會後再由當事人自行出面向記者說明。

朱立倫昨天發聲明指出，自己全力支持徵召韓國瑜，因此沒有要跟黨主席溝通的問題，既然外界高度注目「吳朱會」，不如全程公開會談內容，他會趁此機會跟吳敦義談「國民黨的團結之道」。

針對朱立倫訴求，國民黨發言人歐陽龍昨天接受本報訪問時已表明「不是很適當」，今天國民黨副發言人洪于茜也重申，規劃不變，將由副主席曾永權、郝龍斌一同參與會談，針對初選相關作業交換意見，會後再由文傳會舉行記者會統一轉述會談內容。

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