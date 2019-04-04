「吳朱會」7日登場 朱立倫籲公開會面展現黨內團結

2019-04-04 19:53

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨內總統人選，不少聲音傳出要徵召高雄市長韓國瑜參選，黨主席吳敦義將在7日與同樣角逐總統人選的前新北市長朱立倫會面。今天晚間朱立倫前往新店區碧潭觀賞水舞秀，面對媒體詢問，他強調，立場清楚，就是「兩個全力」，並喊話如果要見面就要公開，「公開展現國民黨團結」，唯有團結才能勝選。

朱立倫偕同夫人高婉倩一起欣賞碧潭水舞，儘管下著大雨，兩人撐著傘坐在舞台區觀看。不過，媒體聚焦在「吳朱會」上，他說，立場清楚，就是18個字「「兩個全力，徵召韓全力支持，辦初選全力以赴。」

他也說，和吳敦義沒有什麼需要溝通的問題，如果要見面就是公開，「公開展現國民黨團結」，公開讓大家知道，國民黨唯有團結才能勝選， 同時，也會在公開場合上談論最近直播提到的政見，作為國民黨內共同政見或政策。

面對媒體追問國民黨組發會主委李哲華的希望黨籍縣市長與立委表態，朱立倫仍重申，立場相當清楚就是18個字，見面就是要公開，讓全民、媒體都能看到。

剛好今天碰上兒童節連續假期，朱立倫也談到關於幼兒的政策，他說，其實很希望好的公共托育、嬰兒照顧、補助，以及「幸福保衛站」推動道全台，讓更多人敢生、多生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/