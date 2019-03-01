前藍委不滿國民黨提名「三七制」 遭諷：想選的人自己加油

2019-03-01 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委孫大千針對國民黨總統黨內初選所設7成民調、3成黨員投票規則大表不滿。名嘴羅友志則酸「想選的人，自己加油好嗎？不要派打手出來破壞體制！」

孫大千日前針對國民黨總統黨內初選制度表示，這面臨5個重大危機，批國民黨因人廢制、不思進取、不擇手段打擊對手、借刀殺人並徹底消費韓國瑜，挑起黨內韓國瑜和對手陣營之間的矛盾，讓對手失去韓粉支持等。

對此，羅友志今天透過臉書嗆聲「本來想對孫大千這種人，見一次打一次」，指孫大千看到「沒全民調」就崩潰了，「三七制」是國民黨一直有的規則，況且這麼做「朱立倫就輸定了嗎？吳敦義就贏定了嗎？」他還說，一個黨那麼大，一個人那麼大的志向，「連一個考試規則都不敢面對，選什麼總統？」並要想選的人自己加油，「不要派打手出來破壞體制！」

羅友志進一步指出，吳敦義民調才1.4％，就算黨員投票給他100分還是輸啊！七成是朱立倫擅長的全民調，三成是大家都差不多的黨員投票，加加減減，還是朱立倫贏，反問孫大千「是在崩潰什麼？」更質疑「是誰在破壞國民黨？誰真的想讓國民黨贏？」大嘆「再亂，連咱們旁觀者都看不下去了！」

羅友志臉書全文

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