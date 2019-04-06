朱要求會面全公開 吳打槍說NO

2019-04-06

因會講到候選人「需要被照顧的地方」

〔記者許倬勛、賴筱桐、陳昀／綜合報導〕「吳朱會」週日登場，但會面是否公開卻是紛擾不斷，國民黨昨天發出新聞稿，指會後將由文傳會統一轉述內容；對此，前新北市長朱立倫重申立場，希望和黨主席吳敦義碰面時能公開、透明，讓外界能看到國民黨的團結。吳敦義則強調，不能公開，還說了二次「沒有任何例外」，因為會講到候選人「需要被照顧的地方」。

明起一連三天 分別會朱王周

吳敦義明起一連三天，將在黨中央分別與表態投入黨內總統初選的朱立倫、前立法院長王金平和前台北縣長周錫瑋會面，全程不公開。

吳敦義昨出席民間團體舉辦的「蔣公，我們懷念您！紀念大會」時，對於朱立倫要求會面公開回應說，他和每個人會面的過程都一致，先到黨部交換意見，「會後當事人跟我再一起面對媒體」，完全沒有秘密，但討論過程難免會講到候選人的各種優點或需要被照顧的地方，因此不能公開，沒有任何例外。媒體追問「可是朱立倫…」，吳立刻說：「沒有任何例外」。

朱立倫昨天至慈湖謁陵受訪時，被問到為何堅持與吳敦義會面要公開？朱立倫解釋，因為支持民眾都很關心，希望看見國民黨團結，黨內也能藉此對外表達意見。

被問及是否擔心自己會被勸退？朱表示，不做任何假設，目前只有一個念頭，就是團結一致，爭取明年總統、立委選舉勝選，他的每字每句、所有政見，都樂於向黨主席、副主席報告，更能攤在陽光下受檢視。

朱家軍︰不知黨中央在怕什麼

被視為「朱家軍」的新北市議員葉元之嗆說，朱立倫要求會談公開，這是營造團結氣勢，黨中央卻不願意，理由也說不清楚，不知道在怕什麼。他建議「吳朱會」延期到「吳韓會」之後，先確認高雄市長韓國瑜的參選意願後再來談。

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