搶攻2020立委席次 時力預計下週公布提名辦法

2019-04-04 16:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕2020大選在即，各黨積極搶攻區域立委席次。據了解，第三勢力中備受關注的時代力量預計下週公布區域立委提名辦法，屆時料將積極展開相關人選提名作業，本週決策會並決議，與他黨協調合作的相關事宜，授權黨中央提名小組進行。

司改會前執行長陳雨凡昨天宣布投入爭取台北市松信區立委選舉，身兼時代力量台北市黨部主委的立委林昶佐昨天受訪時說，時力不是大黨、資源有限，台北市預計只規劃在中正萬華、松山信義兩區推出候選人，完成黨內提名作業後，將爭取民進黨支持。由於黨中央尚未公布立委提名辦法，這個說法在黨內引起討論。

時代力量秘書長陳孟秀受訪時強調，所有參選的人選，都需要等到提名小組公布提名辦法、決策會通過後才算數。目前在各區域規劃提名的人選數字「還不是一個定數」，確切人選要等到決策會通過提名辦法後才會比較明朗。

2016年立委選舉時，時代力量在民進黨不推出候選人的合作默契下，分別在台北中正萬華、新北汐止、台中后里神岡選區拿下3席區域立委席次。

2020大選，中正萬華的林昶佐已經表態爭取連任，台中后里神岡的洪慈庸則長期與民進黨在地方議題保持合作關係，沒意外會繼續爭取連任參選提名及友黨合作空間，選區在新北汐止的前黨主席黃國昌則曾在受訪時說，6月會跟大家報告是否要繼續參選區域立委。

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