射擊國手徐慶煌披藍袍選立委 挑戰高雄綠營大票倉

2019-04-01 18:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄內埔工業區服務中心主任徐慶煌原本有意參選屏東縣第一選區立委，在國民黨高層勸說及高雄鄉親期盼下，可望返回高雄第四選區參選。他說，將以「賺大錢、過好日」為競選主軸，挑戰艱困選區。

徐慶煌3月中旬起在屏北地區設立大型看板，有意參加屏東縣第一選區立委初選，消息傳回家鄉，粉絲團上便有大寮、林園地區的鄉親留言，期盼徐慶煌返鄉參選。

國民黨祕書長曾永權上月30日南下屏東，在屏東縣黨部主委廖婉汝的陪同下，與徐慶煌進行一場深談，希望徐慶煌轉戰家鄉，徐慶煌表示，將會慎重考慮轉戰高雄第四選區（大寮、林園、鳥松、仁武區）。

徐慶煌說，他在屏東內埔工業區服務6年，與屏東當地各界都建立了深厚的感情，高雄又是他從小生長的故鄉，以生活圈來看，屏東、高雄早已是一家，中央政策上的決定，應該以區域經濟的眼光來整體考量。

第四選區被視為綠營大票倉，徐慶煌的父親徐志明曾為民進黨籍立委，徐慶煌曾是飛靶射擊國手。

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