前陸官校長陳良沛 宣布參選高市鳳山區立委

2019-03-15 15:22

〔記者蔡清華／高雄報導〕前陸軍官校校長陳良沛今天上午在高市鳳山區正式成立立委競選服務處，過去軍中袍澤弟兄，眷村子弟近千人出席力挺，支持者高呼這次「不再做別人的棋子」要選出真正具軍事專業的立委，為國軍發聲。

陳良沛表示，他將投身國民黨鳳山立委初選提名，秉持高雄市長韓國瑜「一瓶水、一碗滷肉飯」精神，也號召鳳山鄉親以「一碗泡麵」來表達軍人勤儉吃苦理念，重振軍公教警消尊嚴。

陳良沛表示，過去部隊中「吃泡麵」文化有其艱苦的時空環境背景，是保家衛國、患難與共的軍中袍澤情誼一小部分展現。鳳山是高雄市人口最稠密行政區，也是中華民國軍事教育重鎮及基地，具有軍事與眷村文化雙重特色。

他說，面對台海局勢及越來越激化的兩岸關係，具備智仁勇情操與國防專業的立委進入國會以身作則、監督立法更有迫切性。

他提出五「文化、經濟、觀光、扶弱、國防」五大方針，將「中正預校」與「陸軍官校」整併後帶動鳳山軍事觀光產業鏈。

目前國民黨有意角逐鳳山區立委初選的還包括不分區立委陳宜民、市議員李雅靜、鍾易仲等人，民進黨則以現任立委許智傑尋求蟬聯。

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