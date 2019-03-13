民進黨中執會決議 立委艱困選區有20個

2019-03-13 17:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今通過2020年總統及區域立法委員提名初選作業選務相關事項，73個區域立委選區中，除了目前正進行立委補選的3個選區，共計20個艱困徵召選區，其餘50個初選選區則辦理初選提名登記作業。此外，據悉，民進黨主席卓榮泰會中也補充，原則上不鼓勵黨內公職包括現任議員，轉戰參與立委初選。

民進黨訂於3月18日至22日辦理總統初選領表、登記，4月17日公告總統提名名單。3月25日至29日辦理立委初選領表、登記，5月22日公告立委初選候選人提名名單。

中執會依黨內規定，最近一次立委選舉，民進黨得票率未超過42.5％者，將列為艱困選區；第十屆立委選舉涉及選區變更，台南市、新竹縣增加的一席立委席次也以相同方式進行認定。此外，新北市第三選區、台南市第二選區及彰化縣第一選區即將於3月16日舉行補選投票，尚未確定得票率，中執會授權中常會，3月20日依補選結果決定是否為艱困選區或初選選區。

經清查，最近一次立委選舉，民進黨得票率未超過42.5%得票率未超過42.5%之選區共計20個。包括台北市第三、四、五、六、七、八選區；新北市第九、十一、十二選區；桃園市第五、六選區；台中市第三、五選區；新竹縣第一、二選區；苗栗縣第一選區；基隆市（單一）；新竹市（單一）；金門縣（單一）；連江縣（單一）。

此外，中常會上週已決議，「有意參加立委初選者，不能以立法院黨團決議要求黨團成員遵守的事項、現任立委為維護行政院重大政策或在立法院的表現做為攻擊的手法。」2020大選提名策略小組將研擬相關規範及切結書。要求參與黨內初選者，絕對尊重協調及初選結果，並遵守公職候選人提名條例之規定，不違紀、不賄選、不施暴力及不攻訐民民進黨或提名公職候選人，及絕不互相攻訐為遵守立法院黨團決議之事項，以及維護行政院重大政策之問政行為，若有違背需接受黨紀懲處。

中執會今並決議總統及立委候選人資格，登記費、保證金及民調費數額。目前公職人員選舉投票日尚未決定，但中選會已於1月31日決定總統及立委選舉同日進行投票，推估將於2020年1月辦理投票，故決議依循往例，以2019年12月31日為總統及立委候選人入黨連續滿2年之計算基準日，即應於2017年12月31日（含當日）前入黨。

針對下屆立委選舉與第三勢力政黨合作可能性，民進黨主席卓榮泰今會前受訪表示，未來與所有人和團體，都保持協調的可能和空間。

此外，中執會通過聘任之中央黨部性騷擾申訴處理委員會委員，名單如下：林兆環、詹晉鑒、劉嵐、傅馨儀、林綠紅、黃怡翎、張世龍、黃鈺婷、黃淑玲、廖碧英、廖美蓮。

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