立委選舉合作有譜？民進黨曾找時力林昶佐談過

2019-03-13 19:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨中執會今通過2020年總統及區域立法委員提名初選作業選務相關事項，73個區域立委選區中，共有20個艱困徵召選區，其中2016年禮讓時代力量立委林昶佐的中正萬華選區也在徵召範圍內。據了解，儘管民進黨前台北市議員顏聖冠2月底已表態參選中正萬華立委，民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉等人，曾分別與林昶佐私下見面，要林昶佐不用太過憂慮。民進黨在中正萬華選區料將比照上回選戰模式，與時代力量保留禮讓的合作空間。

2016年立委選舉，民進黨在中正萬華選區以不提名的方式，保留與第三勢力合作空間，當時代表時代力量參選的林昶佐，順利打敗連任多屆的國民黨立委林郁方，在台北市深藍選區中，成功替泛綠陣營搶下1席立委席次，上任後也持續與民進黨保持友好關係。

針對2020立委選舉，民進黨主席卓榮泰先前即曾表態，強調艱困選區會與第三勢力保持各種協調合作的空間。據悉，民進黨前台北市議員顏聖冠2月底表態參選中正萬華區立委後，民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉等人先後曾以「老朋友見面喝咖啡」為由，分別與林昶佐私下見面，期間並談及此次立委選舉，民進黨與時力在北市的合作情況，轉告林昶佐對於顏聖冠宣布參選不用太過憂慮，民進黨對此將持續保留合作協調的空間。

依據民進黨今公布的新聞稿，民進黨在台北市採徵召的選區為台北市第三、四、五、六、七、八選區。

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