談2020大選 陳水扁：蔡英文3/22必成民進黨總統候選人

2019-03-09 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁深夜在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」表示，他首度以黨代表身分公開表態，2020總統大選一定支持民進黨提名的候選人，而蔡英文也百分之百會在3月22日成為民進黨的總統候選人。

陳水扁深夜於臉書提醒，民進黨應特別注意選舉輸贏關鍵的五大議題，包括競選總部與中央黨部的合一、總統連任如同對蘇內閣信任投票的命運共同體、有效因應將是小黨與社運團體火車頭的公投案、面對爭大讓小還是總統立委整碗捧的睿智選擇、真正團結綠營鞏固基本盤並極大化。

陳水扁說，蔡英文一定是下屆民進黨總統參選人，「我在這邊可以掛保證百分之百，絕對是蔡總統，一定能在3月22日登記截止那一天，成為民主進步黨2020年總統候選人。」

陳水扁還說，民進黨人選底定後，代表第三勢力的台北市長柯文哲也會出馬角逐，國民黨為重返執政，也不排除中途再換將，徵召韓國瑜參選，這樣形成「三腳督」就很熱鬧了。

至於外界有關陳水扁將與柯文哲結盟的傳言，陳水扁則強調，一定會支持民進黨推出的總統候選人，絕對沒有二心。

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