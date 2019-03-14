北漂美女李明璇轉戰竹市立委？ 呂學樟爆「搶親」戲碼

2019-03-14 16:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政壇昨天漩起北漂美女李明璇將轉戰竹市立委選舉的浪花，有傳言國民黨將徵召獲韓國瑜加持的北漂美女李明璇參與竹市立委選舉，與民進黨總召柯建銘的實力派接班人鄭宏輝對尬，對此，國民黨竹市黨部主委呂學樟今天未把話說死，他說，國民黨正努力「訪才」，對李明璇想轉戰北市士林、大同區立委選舉，認為竹市也需要人才，才會脫口「搶親」，希望李明璇也考慮來竹市選立委。

呂學樟說，他與有最美國民黨黨代表之稱的李明璇的父親熟識，而李明璇父親是新竹縣湖口人，因此李明璇也算是廣義的「新竹女兒」，在國民黨搶人才的時刻，只要是會「贏」的人選，他都會積極去徵詢。

呂學樟不諱言，國民黨明年初的竹市立委選戰不易打，主要是民進黨派出實力堅強的鄭宏輝，擁有20多年民代經驗，又以柯建銘接班人之姿廣結人脈，更擁有市長林智堅的執政資源，國民黨一定要推出讓人耳目一新的人選，才有可能打贏選戰，而李明璇各方面條件都很好，且有高雄市長韓國瑜的加持，沒理由只能在台北市選舉，因此他才會在前天中常會後的黨內聊天場合，爆出「搶親」戲碼，希望徵召李明璇參選竹市立委。

呂學樟也說，雖然八字還沒一撇，也未與李明璇本人碰面，但一定會找時間碰面，現階段都在訪才階段，都在探詢會「贏」的人選。

對於黨內是否有同志表態要參與竹市立委選舉，呂學樟說，到目前未有人跟他表態，他也不排除親自披掛上陣，強調國民黨竹市立委提名人選的產生到底會初選或徵召，目前都未有定數，但一定會在6月底前出爐，會與總統候選人在7月的國民黨全代會上一起出現造勢，目前相關的立委提名辦法還未確定。

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