免利息輕鬆貸！黨產會：國民黨向央行借1.6億「不計息」

2019-04-03 10:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨向中央銀行借錢17年免息！行政院黨產會調查發現，國民黨中央委員會在戒嚴時期曾向央行借錢週轉，「免息借貸」1.6億餘元，借了17年都不用利息，平時不辦貸款的央行遇上國民黨，就開放免息借款。

黨產會指出，過去一直外傳中央銀行在民國60年以前，曾以「無息透支」方式借錢給國民黨，經查證，央行確實曾於1961年至1970年間，陸續提供5筆無息貸款給國民黨中央委員會、財委會、陸工會，貸款額度共計1億6500萬元，實際動用1億6465萬元。

據「中央銀行提供貸款予國民黨明細表」顯示，第一筆由國民黨中央財委會向央行所借款項，貸款額度1500萬元，「利率不計息」，借款用途為「週轉需要」，國民黨提供美金20萬元、港幣100萬元向央行擔保。

第二筆1000萬元借款為1962年所借，借款原因同樣是週轉需要，利率不計息，僅由黨中央秘書處保證就借到錢；第三筆1000萬元借款，國民黨是以「加強對共匪鬥爭工作週轉需要」而借，只由財委會掛保證，未有擔保，黨同樣享有無息借貸。

委員提及，第四筆8000萬元借款為最大的一筆，央行在1965年放款給國民黨，黨於1982年還清借款，借17年都不收利息，借款用途為「為加強大陸敵後策反工作，除請政府增列預算外，也請央行准予透支週轉」。

委員表示，最後一筆借款金額為5000萬元，僅由國民黨文化經濟事業管理委員會擔保就借到，借款用途為「推進大陸工作需要」，8年借款期間同樣不計息。

「免利息、輕鬆貸！」委員批評，國民黨有需要，連平時不辦貸款的央行都開放「免息借款」，向銀行借錢還能免繳利息，本案並非一般借貸，是國民黨將央行當成自家銀行。

委員提及，1970年台灣的基本工資為600元，是目前2萬3000元的40倍，當年帳面上1.65億元，相當於現在60多億免息貸款，更何況當時央行非「銀行法」上銀行，根本不可以放款。

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