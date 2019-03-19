黨產會：婦聯會387億不當黨產收歸國有

2019-03-19 14:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日開會認定婦聯會名下財產，除「保管委員會經費」外，共387億元為不當取得財產，應移轉為國家所有，其中包含381億元現金存款及股票，及公告現值約6億元的不動產。

強制全國繳納此勞軍捐長達30餘年

根據黨產會處分理由，國民黨透過其執政優勢地位，協助婦聯會取得「進口附徵勞軍款」（俗稱的「勞軍捐」）等做為營運經費，以「進口結匯1美元、附徵5角台幣」方式，強制全國繳納此勞軍捐長達30餘年，本質上與稅捐無異，卻無任何法令依據。

黨產會提及，國民黨為確保勞軍捐得以確實收繳，更進一步召集台灣省黨部、國防部總政治部、警備總部、進出口公會、相關行政部門、婦聯會等，組成「黨內協調性質會議，對外不公開」之「進出口外匯附勸勞軍捐獻協調小組」，決議以不設上限的方式，續行推動各工商業附勸捐款等事宜。

此外，中央協調小組於50年至78年間，逐年將附徵「勞軍捐」分配給婦聯會，前後共召開74次分配會議。

黨產會指出，國民黨藉由執政優勢推行「勞軍捐制度」，向人民強制收取金錢，卻未如實進入國庫，而是直接分配給婦聯會等單位使用，收支情況無從考查，非但不符合民主法治的運作方式，甚至違反當時有效的「統一捐募運動辦法」。

黨產會說明，根據所查得資料，扣除婦聯會興建軍宅的支出後，估算婦聯會所受有不當取得財產的「現存利益」，計有465億6344萬3487.07元。

在調查期間，因婦聯會將「勞軍捐」的原始數據銷毀，黨產會僅得以其他調查所得資料，佐以婦聯會自行提出的軍眷住宅捐款收支表等，計算該會所受有「勞軍捐」等款項的現存利益，經與婦聯會尚未銷毀的其他帳目資料詳加比對，結果吻合，可證明此計算方式可反映事實。

另外，在調查過程中，黨產會得知婦聯會名下約有2.4億元為「保管委員會經費」，因該保管委員會於國民政府遷台前即已結束運作，雖窮盡調查，迄今尚未能確認此筆款項是否屬於婦聯會所有，故本次處分這筆2.4億元款項「予以排除」。

黨產會強調，「勞軍捐」款項是國民黨藉由國家實力支配，以違反政黨本質、悖於民主法治原則方式，使婦聯會取得的財產，屬於黨產條例規定的不當取得財產。

黨產會提及，婦聯會目前財產總數，遠低於其所享有不當取得財產的現存利益，因此認定除保管委員會經費外，其餘婦聯會目前所有財產，均為不當取得財產，依「黨產條例」第4條、第5條、第6條、第8條、第14條等規定，命其移轉為國有。

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