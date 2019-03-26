國民黨反悔要求撤銷不動產出售許可 黨產會轟：邏輯令人費解

2019-03-26 18:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨積欠黨工退休金不發，遭退休黨工告上法院聲請法拍強制執行，行政院黨產會日前已核准國民黨所申請，同意可優先出售43筆房地，用以支付勞工退休金。但國民黨近日又發函給黨產會，要求撤銷該同意許可；對此，黨產會今日批評，國民黨邏輯令人費解，且有損黨工權益，應儘速處理不動產出售，切勿延滯。

黨產會聲明表示，國民黨為支付黨工資遣費、退休金等費用，以及為符合「政黨法」規定為由，日前來申請出售不動產共計172筆，惟申請出售的房地，部分產權因涉及房屋使用公有地，或其他公共設施用地等因素「尚待釐清」，黨產會基於維護黨工權益的立場，仍於今年2月15日委員會議，優先許可國民黨出售該黨名下43筆房地。

黨產會指出，惟近日國民黨復來函，要求撤銷已同意其出售房地之許可處分，又於理由中聲明「處分不動產支付勞工資遣費、退休金等費用，無須事前取得本會同意」，該聲明與其日前函請本會同意出售不動產的申請理由明顯矛盾。

黨產會表示，國民黨自行要求撤銷對該黨有利的許可處分，不僅浪費行政資源，且恐使不動產相關出售程序延宕，有損黨工權益，其中邏輯令人費解。籲請國民黨應儘速處理相關不動產出售作業，切勿延滯履行政黨義務，及維護黨工權益的責任。

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