黨產會稱反悔要求撤銷不動產出售許可 國民黨批胡說

2019-03-27 17:56

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨積欠黨工退休金遭退休黨工告上法院聲請法拍強制執行，黨產會昨稱已同意國民黨申請同意優先出售43筆房地用以支付勞工退休金，國民黨卻又要求撤銷同意許可，令人費解，國民黨今痛批黨產會胡說八道，國民黨針對只准處分43筆並要求6個月內處分完成提出複查。

黨產會昨表示，國民黨向黨產會申請出售不動產共計172筆，黨產會優先許可國民黨出售該黨名下43筆房地用以支付黨工資遣費等，但國民黨卻事後來函要求撤銷許可，令人費解。

國民黨行管會主委邱大展今出示黨產會公文和國民黨複查申請書解釋，依政黨法規定，108年12月8日以前除辦公室以外的收益性不動產都必須處分完畢，否則就會被罰，國民黨今年1月跟黨產會申報名下有172筆不動產須處分，但黨產會2月才回文，只處分43筆不動產，並且限定在6個月內處分完畢。

邱大展表示，國民黨提出的複查申請書是針對黨產會為何172筆只准處分43筆不動產，將來違反政黨法規定是誰要負責？及政黨法規定12月8日處分完畢不動產即可，黨產會憑什麼要求國民黨6個月內要處分完畢等2點。

邱大展批評，黨產會胡說八道、心態惡毒，試圖導向國民黨要撤銷同意出售的許可處分，試圖造成黨工對國民黨的誤解，但公文寫的很清楚，不知道黨產會怎麼解釋成這樣。

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