黨產會調查：國民黨靠這幾招發大財 汙染卻留在台灣

2019-03-21 16:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會正調查國民黨在台灣70多年來，如何以「黨政權術」打造黨營事業王國發大財。據透露，黨產會藉由調閱官方文獻資料、地籍清冊等方式，已發現國民黨當年為進口液化氣，竟要求省府撥出高雄港土地建碼頭。

黨產會委員表示，國民黨在戒嚴時期一黨獨大，以黨領政造成「國庫通黨庫」現象，黨營事業類似於官營事業，經營內容包山包海、規模龐大，國民黨中央財委會所管理的10幾家黨營事業，在政府滋養下茁壯，透過營利收入賺錢。

據黨產會調查，以前國民黨中央財委會底下至少有12家黨營事業，包含中央投資公司、光華投資公司、齊魯企業、裕台企業、中央產物保險、中興電工、中興票券金融、景德製藥、欣興電子、台灣建業、建華投資、啟聖投資，這些黨營事業又轉投資數10家子公司。

委員指出，國民黨政府遷台後，國民黨的齊魯公司在台復業，齊魯兵工廠於50、60年代時專職生產軍火彈藥，當時黨也經營松山油漆廠，因賣油漆發不了大財，就把油漆廠土地賣給台鐵，錢收了至今不移轉成為「幽靈黨產」。

「裕台企業早期是賣肥料的！」委員提及，國民黨為了發大財，黨營事業遍及肥料、燈泡、天然氣瓦斯、保險業、開發建設、房地產，隨著台灣經濟起飛，還獨佔開起復華證券金融公司，後來復華證轉變成元大金，中投公司目前財產還有一大筆是投資元大金。

此外，黨產會也查出，國民黨中央財委會在1968年擬進口液化氣，要求台灣省政府在高雄港區撥予土地建立黨專用的碼頭，當時的台灣省主席黃杰也同意所請。

「黨營石化王國存在過台灣！」委員指出，回顧國民黨過去黨營事業版圖，可見黨國資本主義的結合，中美和石油化學、永嘉化學、東聯化學都與黨有關，高汙染石化業在黨國利益中成長壯大。

委員提及，黨產會有查到高雄楠梓有一塊受汙染土地，因過去因設置欣欣天然氣分裝場，目前被管制使用受限，許多早被國民黨賣掉的石化公司及土地，雖然已經不再國民黨名下，但汙染卻仍留在台灣土地。

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