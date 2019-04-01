防九合一大選亂象 中選會：將適度增加投開票所

2019-04-01 12:39

〔記者謝君臨／台北報導〕有鑑於去年九合一大選亂象叢生，包括邊開票邊投票、動線設計不佳等，中央選舉委員會代理主委陳朝建今表示，未來每一投票所的人數規模勢必要下降，將適度增加投開票所，也會尋覓較大的投開票所空間，並進行選務分流。

立法院內政委員會今排審「公職人員選舉罷免法修正草案」及「總統副總統選舉罷免法修正草案」，邀請內政部長徐國勇、中央選舉委員會代理主委陳朝建報告並備質詢。

針對有委員提案，為避免去年九合一選舉邊投票邊開票等亂象，建議延長投票時間，由現行的上午8點至下午4點，延長1小時至下午5點；對此，陳朝建表示，此事須經過委員會討論，中選會也會開會審慎研議，相關決定會照既有期程推出，也會聆聽各界的意見，並把意見帶回給委員會參考。

陳朝建說，選務上經歷去年11月24日的九合一選舉之後，一定會調整改進，防止選務不宜的現象發生，例如每一個投票所的投票人數勢必要下降，而為了因應人數規模下降，也會增加投開票所，並尋覓較大的投開票所空間，選務適度分流也會一併考慮。

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