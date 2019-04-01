立委提「投完票再開票」 中選會提解決辦法

2019-04-01 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕去年九合一選舉與公投合併，發生「邊開票、邊投票」亂象，為避免明年總統、立委大選再發生此況，有立委提案應等各選區投票完畢再開票，中選會代理主委陳朝建今則提出選舉與公投分流、增大投票空間、增置票匭讓投票所人數規模下降來因應。

立法院內政委員會今日審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案等案，前民進黨立委姚文智擔任立委任內就曾提案，延長投票時間為上午8時至下午5時，如果進行兩種以上選票的開票作業，應依序進行；國民黨立委黃昭順去年提案修法，要求「投完票再開票」，以避免產生西瓜偎大邊效應，保障選民理性判斷，與選前不准公布民調的道理相同，此主張與姚文智提案相似，同一時間內以進行一種選票開票作業為限。

根據中選會送抵立法院的書面報告指出，有關「投完票再開票」規定，涉及已完成投票的投票所，從投票完畢後到開始開票期間，選舉票保管及社會信任度問題，對於整體選舉開票作業進行影響層面廣泛，需審慎考量。

此外，如果明定同一時間以進行一種選舉票開票作業為限，若投開票所選舉人數較多時，開票作業耗時，不僅增加開票所工作人員負擔，也會延後開票結果，建議仍採現行彈性作法。

對此，陳朝建表示，中選會提出選舉與公投分流、增大投票空間、增置票匭讓投票所人數規模下降來因應，隨後也說明，投票時間訂於上午8點到下午4點，已被大多民眾所接受，若要延長投票時間，開票勢必延後，對於選務造成不利影響，建議不修正。

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