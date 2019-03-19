核四廢止、啟封公投提案 雙雙通過第一關

2019-03-19 19:39

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今天召開委員會議，除了確定明年大選投票日訂在1月11日，同時審議現有的5起公投提案，會中決議，台灣大學資訊工程教授高成炎提出的「廢止核四計畫，其廠址作為再生能源發電、觀光、研究、博物館等用途」，以及去年「以核養綠」公投發起人黃士修所提的「核四啟封商轉發電」等兩項提案合於規定，後續將由戶政機關進行提案人查對。

至於醫學物理學會理事廖彥朋所提的「立法院應制定包含究責機制之核能減煤專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電」、前副總統呂秀蓮所提的「台灣應向國際宣布和平中立」及律師張靜所提的「司法改革人民參與刑事審判制度，應該採取以美式陪審團審判為藍本的陪審制，作為我國未來刑事訴訟立法原則之創制」等3案，中選會則認定仍有舉行聽證、釐清爭點之必要。

此外，台大教授高成炎也同樣提出核四啟封商轉之提案，中選會認定該案與黃士修提案屬於同一事項，且該案已於今年3月1日視為放棄連署，因此依「公投法」規定予以刪除。

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